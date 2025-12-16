Саудовская компания Midad хочет купить зарубежные активы "Лукойла", - Reuters

Саудовская компания Midad Energy стала главным претендентом на покупку зарубежных активов "Лукойла" несмотря на санкции США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет об активах общей стоимостью около 22 миллиардов долларов. Они включают нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и тысячи АЗС по всему миру, которые "Лукойл" планирует продать из-за ограничений, введенных США в октябре 2025 года. Эти санкции направлены на давление на Россию с требованием прекратить войну в Украине.
К участию в торгах присоединились более десятка инвесторов, среди которых в том числе и американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle.
По последним данным, Lukoil должен продать свои активы до 17 января 2026 года, иначе они останутся под ограничениями американских санкций.
Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл". В случае успеха Midad Energy укрепит свои позиции на глобальном энергетическом рынке и получит доступ к стратегически важным ресурсам.
Midad Energy предлагает полностью наличную сделку, а средства планируют держать на условном счете до отмены санкций против "Лукойла".
По словам источников Reuters, в сделке могут участвовать и американские компании. Она может стать частью более широкого сотрудничества между США и Саудовской Аравией в сфере энергетики и безопасности.
Интересно, что генеральный директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан является братом саудовского советника по национальной безопасности Мусаеда Аль-Айбана, который участвовал в мирных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии в феврале этого года. Их отец, Мохамед Аль-Айбан, был первым главой разведки Саудовской Аравии.
Представители Midad Energy и "Лукойл" отказались от комментариев.
В США на запросы относительно сделки ответа пока не поступало. При этом стоит отметить, что ранее в США заблокировали два других предложения от Gunvor и американского банка Xtellus Partners, что подчеркивает геополитические сложности таких сделок.
Санкции были введены в октябре 2025 года в рамках давления на Россию из-за ее войны против Украины. Их цель - ограничить финансовые ресурсы крупных российских компаний и повлиять на экономику РФ. На этом фоне несколько стран ЕС, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Например, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Кстати, 30 ноября Украина также ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют массированные обстрелы украинских городов дронами.