Саудівська компанія Midad хоче купити закордонні активи "Лукойла", - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про активи загальною вартістю близько 22 мільярдів доларів. Вони включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та тисячі АЗС по всьому світу, які "Лукойл" планує продати через обмеження, запроваджені США у жовтні 2025 року. Ці санкції спрямовані на тиск на Росію з вимогою припинити війну в Україні.

До участі у торгах долучилися понад десяток інвесторів, серед яких зокрема і американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, а також приватна інвестиційна компанія Carlyle.

За останніми даними, Lukoil має продати свої активи до 17 січня 2026 року, інакше вони залишаться під обмеженнями американських санкцій.

Потенційна угода з Midad Energy

Саудівська компанія Midad Energy стала одним із головних претендентів на покупку міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл". У разі успіху Midad Energy зміцнить свої позиції на глобальному енергетичному ринку та отримає доступ до стратегічно важливих ресурсів.

Midad Energy пропонує повністю готівкову угоду, а кошти планують тримати на умовному рахунку до скасування санкцій проти "Лукойл".

За словами джерел Reuters, у угоді можуть брати участь і американські компанії. Вона може стати частиною ширшої співпраці між США і Саудівською Аравією у сфері енергетики та безпеки.

Цікаво, що генеральний директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан є братом саудівського радника з національної безпеки Мусаеда Аль-Айбана, який брав участь у мирних переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії у лютому цього року. Їхній батько, Мохамед Аль-Айбан, був першим головою розвідки Саудівської Аравії.

Представники Midad Energy та "Лукойл" відмовилися від коментарів.

У США на запити щодо угоди відповіді поки що не надходило. При цьому варто зазначити, що раніше в США заблокували дві інші пропозиції від Gunvor та американського банку Xtellus Partners, що підкреслює геополітичні складнощі таких угод.