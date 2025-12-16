Саудовская компания Midad хочет купить зарубежные активы "Лукойла", - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет об активах общей стоимостью около 22 миллиардов долларов. Они включают нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и тысячи АЗС по всему миру, которые "Лукойл" планирует продать из-за ограничений, введенных США в октябре 2025 года. Эти санкции направлены на давление на Россию с требованием прекратить войну в Украине.

К участию в торгах присоединились более десятка инвесторов, среди которых в том числе и американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, а также частная инвестиционная компания Carlyle.

По последним данным, Lukoil должен продать свои активы до 17 января 2026 года, иначе они останутся под ограничениями американских санкций.

Потенциальная сделка с Midad Energy

Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл". В случае успеха Midad Energy укрепит свои позиции на глобальном энергетическом рынке и получит доступ к стратегически важным ресурсам.

Midad Energy предлагает полностью наличную сделку, а средства планируют держать на условном счете до отмены санкций против "Лукойла".

По словам источников Reuters, в сделке могут участвовать и американские компании. Она может стать частью более широкого сотрудничества между США и Саудовской Аравией в сфере энергетики и безопасности.

Интересно, что генеральный директор Midad Energy Абдулелах Аль-Айбан является братом саудовского советника по национальной безопасности Мусаеда Аль-Айбана, который участвовал в мирных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии в феврале этого года. Их отец, Мохамед Аль-Айбан, был первым главой разведки Саудовской Аравии.

Представители Midad Energy и "Лукойл" отказались от комментариев.

В США на запросы относительно сделки ответа пока не поступало. При этом стоит отметить, что ранее в США заблокировали два других предложения от Gunvor и американского банка Xtellus Partners, что подчеркивает геополитические сложности таких сделок.