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Саудівська Аравія з травня знизить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день

Фото: Саудівська Аравія з травня знизить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день (flickr.com/15460749@N07)
Автор: Наталія Кава

Влада Саудівської Аравії оголосила, що з травня 2023 року скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на день. Дане обмеження буде діяти до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявили у Міністерстві енергетики Саудівської Аравії, цей крок був "добровільним скороченням". Він є попереджувальним заходом для підтримки стабільності ринку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саудівська Аравія імпортує мільйони барелів нафтопродуктів із Росії, попри те, що має більш ніж достатньо власного дизельного палива.

Раніше ми писали, що найбільший експортер нафти Саудівська Аравія оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи.

Також повідомлялося, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

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НАФТАСаудовская Аравия