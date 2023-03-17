Саудівська Аравія в березні імпортувала із РФ рекордну кількість дизпалива, - Bloomberg
Саудівська Аравія імпортує мільйони барелів нафтопродуктів із Росії, попри те, що має більш ніж достатньо власного дизельного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Королівство є найбільшим у світі експортером сирої нафти та великим продавцем нафтопродуктів. Bloomberg зазначає, що у перші 10 днів березня він імпортував із Росії майже 2,5 мільйона барелів дизельного палива, що набагато більше, ніж будь-якого іншого часу за останні шість років.
"Водночас величезні обсяги палива продовжують вирушати із Саудівської Аравії до Європи, що на папері виглядає потенційно прибутковим кроком. Потоки також показують, як змінюється напрямок світової торгівлі енергоносіями після введення санкцій щодо поставок з Росії", - йдеться у матеріалі.
Росії довелося шукати альтернативних покупців для свого палива, оскільки минулого місяця Європейський союз заборонив морський імпорт дизельного палива та інших нафтопродуктів. Російський експорт дизельного палива до Бразилії, Марокко, Туреччини та Тунісу також збільшився в останні місяці, і багато барелів зберігаються в плавучих сховищах.
Імпорт Туреччиною дизельного палива з Росії різко зріс останніми місяцями, і країна одночасно експортує величезну кількість продукції до ЄС.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія у разі введення проти неї нафтових санкцій не продаватиме енергоносій країнам, які підтримають прийняття стелі цін.
Раніше ми писали, що найбільший експортер нафти Саудівська Аравія оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи.
Також повідомлялося, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.
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