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Російська нафта Urals за рік подешевшала майже вдвічі

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Москва, Середа 01 березня 2023 14:06
Російська нафта Urals за рік подешевшала майже вдвічі Фото: ціна російської нафти Urals впала майже вдвічі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року (92,15 доларів за барель).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінфіну РФ .

За даними відомства, середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року склалася у розмірі 49,52 за барель, що у 1,8 разів нижче, ніж роком раніше (88,89 доларів за барель).

Зазначимо, у лютому вартість нафти марки Brent на світових ринках була вищою за 80 доларів за барель.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

З 5 лютого 2023 року набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт нафтопродуктів нафти з території Росії. Цінова стеля на дизельне паливо встановлена на рівні 100 доларів за барель.

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