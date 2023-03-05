Саудівська Аравія підвищила вартість нафти для Азії та Європи, - Bloomberg

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія оголосила про зростання квітневих цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У матеріалі йдеться, що офіційна відпускна вартість нафти сорту Arab Light для Азії на квітень зросла до рівня на 2,5 долара вище за ціни бенчмарку Oman-Dubai, що на 50 центів перевищує березневі цінові значення.

Згідно з інформацією агентства, аравійська держкомпанія Saudi Aramco збільшила ціни на квітневі постачання своєї нафти до Північно-Західної Європи на $1 за барель. Ціни, встановлені щодо ICE Brent для покупців у Середземномор'ї, зросли на 0,3 долара.

У статті зазначається, що цінові коригування відбулися внаслідок конфлікту в Україні, який істотно вплинув на світовий нафтовий ринок.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія підняла ціни на березневі постачання нафти для споживачів з Азії, Європи та США.

Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі.

Крім того, середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

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