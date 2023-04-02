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Саудовская Аравия с мая снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день

Фото: Саудовская Аравия с мая снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день (flickr.com/15460749@N07)
Автор: Наталья Кава

Власти Саудовской Аравии объявили, что с мая 2023 сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день. Данное ограничение будет действовать до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии, этот шаг был "добровольным сокращением". Она является предупредительной мерой для поддержания стабильности рынка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Саудовская Аравия импортирует миллионы баррелей нефтепродуктов из России, несмотря на то, что имеет более чем достаточно собственного дизельного топлива.

Ранее мы писали, что крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.

Также сообщалось, что средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 упала до $49,56 за баррель. Это в 1,86 раза ниже чем в феврале 2022 года.

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