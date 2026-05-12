Саудівська Аравія таємно вдарила по Ірану, - Reuters

23:15 12.05.2026 Вт
2 хв
Після ударів США та Ізраїлю Іран почав атакувати країни Перської затоки
aimg Анастасія Никончук
Саудівська Аравія таємно вдарила по Ірану, - Reuters Фото: війна в Ірані (GettyImages)
Наприкінці березня Саудівська Аравія завдала серію неофіційних ударів по території Ірану у відповідь на атаки по об'єктах королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Розчарування переговорами штовхає Трампа до нових ударів по Ірану, - CNN

Саудівська Аравія завдала ударів по Ірану

За даними Reuters, Саудівська Аравія провела кілька нерозголошених атак по території Ірану у відповідь на удари, які раніше було завдано по об'єктах королівства під час конфлікту на Близькому Сході.

Джерела стверджують, що ударів завдала авіація Саудівської Аравії наприкінці березня. Один із західних чиновників охарактеризував їх як "дії у відповідь за принципом "око за око"".

При цьому конкретні цілі атак офіційно не розкривалися. У МЗС Саудівської Аравії безпосередньо не підтвердили факт ударів, а іранська сторона відмовилася від коментарів.

Конфлікт виходить за межі Ірану та Ізраїлю

Повідомляється, що після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран почав атаки по країнах Перської затоки. Під удари потрапили американські бази, аеропорти, об'єкти нафтової інфраструктури та цивільні об'єкти.

Крім того, Іран перекрив Ормузьку протоку, що вплинуло на світову торгівлю і посилило напруженість у регіоні.

За даними ЗМІ, до військових дій проти Ірану також приєдналися Об'єднані Арабські Емірати, які зайняли більш жорстку позицію щодо Тегерана.

Ер-Ріяд зробив ставку на деескалацію

Незважаючи на обмін ударами, Саудівська Аравія паралельно продовжувала дипломатичні контакти з Іраном.

Джерела стверджують, що після серії атак між сторонами почалися переговори про зниження напруженості.

Представники Саудівської Аравії заявили, що виступають за стриманість і деескалацію заради стабільності регіону.

Один з іранських чиновників підтвердив наявність неформального порозуміння між Тегераном і Ер-Ріядом, метою якого стало запобігання подальшому розширенню конфлікту на Близькому Сході.

Нагадуємо, що незабаром в Ісламабаді, столиці Пакистану, очікується можлива зустріч представників США та Ірану, на якій сторони можуть спробувати відновити переговори про мирне врегулювання.

Зазначимо, що на тлі загострення відносин зі США і зриву мирних переговорів Іран оголосив про розгортання малих підводних човнів у районі Ормузької протоки.

Більше по темі:
Саудівська Аравія Іран Близький Схід Ормузька протока
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіков редактор стрічки новин