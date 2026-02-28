Саудівська Аравія пригрозила Ірану "серйозними наслідками" за удари по братніх країнах

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

До того ж атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму.

Серед цілей сьогоднішнього удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.

Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.