Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

К тому же атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима.

Среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.

Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.