Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам

Фото: Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Саудовская Аравия осудила сегодняшние удары Ирана по Эр-Рияду и другим странам Ближнего Востока, а также пригрозила "серьезными последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Читайте также: Не только Израиль. Иран атакует еще ряд стран Ближнего Востока, - СМИ

"Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и разоблачает откровенную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Саудовская Аравия подтверждает свою полную солидарность и непоколебимую поддержку братских стран, а также готовность "предоставить все свои возможности в их распоряжение для поддержки любых мер, которые они могут принять".

"Королевство также предупреждает о серьезных последствиях, возникающих в результате дальнейшего нарушения суверенитета государств и принципов международного права", - добавили в ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

К тому же атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима.

Среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.

Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

