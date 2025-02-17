Саудівська Аравія має намір виступити посередником у переговорах США і Росії, - CNN

Переговори між Сполученими Штатами і Росією щодо війни проти України мають розпочатися в Саудівській Аравії 18 лютого.

Саудівський чиновник повідомив CNN, що вони робитимуть більше, ніж просто прийматимуть гостей, і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни.

Український чиновник сказав, що представники Києва не будуть присутніми на переговорах, хоча Кіт Келлог, спецпредставник адміністрації Трампа з питань Росії та України, обговорював формат переговорів і буде в Києві цього тижня. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна буде частиною переговорів.

За даними американських ЗМІ, від США на зустрічі з представниками Москви будуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц, а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

За інформацією видання NBC, американська сторона не запросила Україну на цю зустріч із росіянами в Саудівській Аравії.

Саміт ЄС

Новини про переговори між США і Росією з'явилися після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

У своїй статті в газеті Daily Telegraph Стармер заявив, що не ставиться до цієї можливості легковажно, але міркує про те, що допомога в забезпеченні безпеки України також зміцнить безпеку Сполученого Королівства і Європи.

Він закликав європейські країни збільшити свої витрати на оборону і "взяти на себе більшу роль у НАТО", але сказав, що підтримка США залишиться критично важливою для забезпечення миру. Прем'єр-міністр також сказав, що найближчими днями він зустрінеться з Трампом та іншими союзниками по G7, щоб укласти міцну угоду.

Стармер входить до числа європейських лідерів, які візьмуть участь в екстреному саміті щодо України 17 лютого на тлі зростаючої стурбованості тим, що прагнення адміністрації Трампа співпрацювати з Росією для припинення війни призвело до їхньої ізоляції.

Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон проведе "неофіційну" зустріч із главами урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також із головою Європейської ради, головою Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО.