Саудовская Аравия намерена выступить посредником в переговорах США и России, - CNN

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по поводу войны против Украины должны начаться в Саудовской Аравии 18 февраля.

Саудовский чиновник сообщил CNN, что они будут делать больше, чем просто принимать гостей, и возьмут на себя посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны.

Украинский чиновник сказал, что представители Киева не будут присутствовать на переговорах, хотя Кит Келлог, спецпредставитель администрации Трампа по вопросам России и Украины, обсуждал формат переговоров и будет в Киеве на этой неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет частью переговоров.

По данным американских СМИ, от США на встрече с представителями Москвы будут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на эту встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Саммит ЕС

Новости о переговорах между США и Россией появились после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

В своей статье в газете Daily Telegraph Стармер заявил, что не относится к этой возможности легкомысленно, но рассуждает о том, что помощь в обеспечении безопасности Украины также укрепит безопасность Соединенного Королевства и Европы.

Он призвал европейские страны увеличить свои расходы на оборону и "взять на себя большую роль в НАТО", но сказал, что поддержка США останется критически важной для обеспечения мира. Премьер-министр также сказал, что в ближайшие дни он встретится с Трампом и другими союзниками по G7, чтобы заключить прочную сделку.

Стармер входит в число европейских лидеров, которые примут участие в экстренном саммите по Украине в 17 февраля на фоне растущей обеспокоенности тем, что стремление администрации Трампа сотрудничать с Россией для прекращения войны привело к их изоляции.

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет "неофициальную" встречу с главами правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также с председателем Европейского совета, председателем Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО.