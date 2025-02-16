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Трамп зробив нову заяву про переговори з Путіним і Зеленським

Неділя 16 лютого 2025 23:47
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Трамп зробив нову заяву про переговори з Путіним і Зеленським Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимира Путіна прагне зупинити бойові дії в Україні. За його словами, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я бачу, що Путін хоче зупинити бойові дії в Україні. Зеленський буде залучений до переговорів щодо українського врегулювання", - сказав Трамп.

Він також заявив, що "не згоден навіть зовсім трохи" в існуванні загрози НАТО з боку Росії.

Крім того, Трамп анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.

Переговори США і Росії про закінчення війни в Україні

Нагадаємо, дата зустрічі Трампа із Зеленським поки що невідома, але команди президентів працюватимуть над цим.

За даними видання, мирні переговори делегацій високопосадовців США та Росії почнуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Водночас, в Офісі президента Зеленського не прогнозують участі України в переговорах у Саудівській Аравії.

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Дональд Трамп
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