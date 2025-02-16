Трамп зробив нову заяву про переговори з Путіним і Зеленським
Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимира Путіна прагне зупинити бойові дії в Україні. За його словами, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Я бачу, що Путін хоче зупинити бойові дії в Україні. Зеленський буде залучений до переговорів щодо українського врегулювання", - сказав Трамп.
Він також заявив, що "не згоден навіть зовсім трохи" в існуванні загрози НАТО з боку Росії.
Крім того, Трамп анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.
Переговори США і Росії про закінчення війни в Україні
Нагадаємо, дата зустрічі Трампа із Зеленським поки що невідома, але команди президентів працюватимуть над цим.
За даними видання, мирні переговори делегацій високопосадовців США та Росії почнуться в Саудівській Аравії наступного тижня.
Водночас, в Офісі президента Зеленського не прогнозують участі України в переговорах у Саудівській Аравії.
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