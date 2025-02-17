Зустріч у Саудівській Аравії делегацій США і РФ відбудеться завтра: ЗМІ розкрили подробиці

У Саудівській Аравії планується зустріч делегацій Сполучених Штатів та РФ на вівторок, 18 лютого. Сторони обговорюватимуть питання щодо можливих переговорів для припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та NBC News .

Хто буде від США на зустрічі

За даними американських ЗМІ, від США на завтрашній зустрічі з росіянами будуть:

державний секретар Марко Рубіо,

радник президента Штатів з національної безпеки Майкл Волтц,

а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Хто може представляти РФ

Наразі точно не відомо, хто на зустрічі очолить російську делегацію. Між тим західні ЗМІ пишуть, що це може бути:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,

крім того, можлива участь помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова,

а також директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Можливі формати США-РФ, США-Україна, Україна-РФ-США

За інформацією видання NBC, американська сторона не запросила Україну на цю зустріч з росіянами в Саудівській Аравії.

Це пояснюється бажанням Вашингтона провести зараз двосторонню зустріч із РФ, після чого начебто планується двостороння зустріч з українською делегацією, і вже потім - спільні переговори, йдеться в публікації NBC.

Переговори США та Росії в Саудівській Аравії

Нагадаємо, 13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

14 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. При цьому зустріч із російською стороною Київ відкидав.

15 лютого видання Politico писало про те, що команда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії. А Bloomberg писало, що зустріч делегацій Росії та США з цього приводу відбудеться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Після зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки у минулу п'ятницю з віце-президентом США Джей Ді Венсом президент Зеленський заявив, що українську сторону не було запрошено на переговори в Саудівській Аравії. Глава держави додав, що Київ не буде взаємодіяти з Москвою без консультацій зі стратегічними партнерами.

Додамо, раніше також повідомлялося, що Україна розпочала робочий візит урядової делегації у Саудівську Аравію. Також нагадаємо, нещодавно Зеленський також говорив, що планує візит до Саудівської Аравії - президент пояснив, що у нього там вже "заплановані візити та важливі діалоги".