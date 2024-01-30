САУ, танки і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати окупантів за тиждень

Архівне фото: "Армія дронів" відзвітувала про втрати окупантів за тиждень (Getty Images)

Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень щонайменше 26 танків і 87 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Танки, гармати і вантажівки - "Армія дронів" поповнює список російських втрат", - йдеться в заяві. За словами Федорова, підрозділи безпілотників за минулий тиждень вразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів. Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital) "Що важливо - є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці. Робимо ворогам боляче", - додав міністр. Сили оборони України знищують росіян Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу. Також українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.