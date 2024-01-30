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САУ, танки і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати окупантів за тиждень

Україна, Вівторок 30 січня 2024 17:06
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САУ, танки і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати окупантів за тиждень Архівне фото: "Армія дронів" відзвітувала про втрати окупантів за тиждень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень щонайменше 26 танків і 87 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Танки, гармати і вантажівки - "Армія дронів" поповнює список російських втрат", - йдеться в заяві.

За словами Федорова, підрозділи безпілотників за минулий тиждень вразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

САУ, танки і не тільки. &quot;Армія дронів&quot; відзвітувала про втрати окупантів за тиждень

Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital)

"Що важливо - є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці. Робимо ворогам боляче", - додав міністр.

Сили оборони України знищують росіян

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Також українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.

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