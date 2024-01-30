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САУ, танки и не только. "Армия дронов" отчиталась о потерях оккупантов за неделю

Украина, Вторник 30 января 2024 17:06
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САУ, танки и не только. "Армия дронов" отчиталась о потерях оккупантов за неделю Архивное фото: "Армия дронов" отчиталась о потерях оккупантов за неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с использованием дронов уничтожили за неделю по меньшей мере 26 танков и 87 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Танки, пушки и грузовики - "Армия дронов" пополняет список российских потерь", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, подразделения беспилотников за прошедшую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов.

САУ, танки и не только. &quot;Армия дронов&quot; отчиталась о потерях оккупантов за неделю

Фото: Потери России (t.me/zedigital)

"Что важно - есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы. Делаем врагам больно", - добавил министр.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Также украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.

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