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САУ та інше. Партизани зафіксували велику колону техніки в Криму

Фото: САУ та інше. Партизани зафіксували велику колону техніки в Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи перекидають велику колону техніки через станцію Елеваторна у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ".

"Окупанти перевозили велику колону техніки, що складалася з МТ-ЛБ, САУ й Уралів. Комусь доведеться дуже розчаруватися, якщо вони так і не досягнуть свого пункту призначення", - пишуть партизани. 

Зазначається, що спостереження за російською технікою продовжується. 

 

Фото: САУ та інше. Партизани зафіксували велику колону техніки в Криму (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Нещодавно партизани в Криму потрапили в окопи росіян поблизу Феодосії та знайшли оборонні рубежі та вогневі точки. Ворог боїться наступу наших воїнів, у зв'язку з чим активно проводить роботи з копання окопів.

Також ми повідомляли, що окупанти почали облаштовувати вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Партизани виклали фото.

 

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