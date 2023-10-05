Знайшли таємні позиції. Партизани пробралися в окопи росіян у Криму (відео)

Партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал "Атеш".

"Агенти проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське, неподалік Феодосії", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, окупанти активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих "зубів дракона".

"Також було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму", - додають вони.

Ситуація в Криму

На півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

При цьому партизани постійно "навідуються" на позиції окупантів у Криму. Наприклад, нещодавно вони пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили сім установок протиповітряної оборони.