RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

САУ и прочее. Партизаны зафиксировали большую колонну техники в Крыму

Фото: САУ и другое. Партизаны зафиксировали большую колонну техники в Крыму (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы перебрасывают большую колонну техники через станцию Элеваторная в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военное движение украинцев и крымских татар "АТЭШ".

"Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоявшую из МТ-ЛБ, САУ и Уралов. Кому-то придется очень разочароваться, если они так и не достигнут своего пункта назначения", - пишут партизаны.

Отмечается, что наблюдение за российской техникой продолжается.

 

Фото: САУ и другое. Партизаны зафиксировали большую колонну техники в Крыму (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Недавно партизаны в Крыму попали в окопы россиян вблизи Феодосии и обнаружили оборонительные рубежи и огневые точки. Враг боится наступления наших воинов, в связи с чем активно проводит работы по копанию окопов.

Также мы сообщали, что оккупанты начали обустраивать огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Партизаны выложили фото.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКрим