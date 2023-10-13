САУ та інше. Партизани зафіксували велику колону техніки в Криму
Російські терористи перекидають велику колону техніки через станцію Елеваторна у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ".
"Окупанти перевозили велику колону техніки, що складалася з МТ-ЛБ, САУ й Уралів. Комусь доведеться дуже розчаруватися, якщо вони так і не досягнуть свого пункту призначення", - пишуть партизани.
Зазначається, що спостереження за російською технікою продовжується.
Фото: САУ та інше. Партизани зафіксували велику колону техніки в Криму (t.me/atesh_ua)
Ситуація в Криму
Нещодавно партизани в Криму потрапили в окопи росіян поблизу Феодосії та знайшли оборонні рубежі та вогневі точки. Ворог боїться наступу наших воїнів, у зв'язку з чим активно проводить роботи з копання окопів.
Також ми повідомляли, що окупанти почали облаштовувати вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Партизани виклали фото.
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