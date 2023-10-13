САУ и прочее. Партизаны зафиксировали большую колонну техники в Крыму

Российские террористы перебрасывают большую колонну техники через станцию Элеваторная в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военное движение украинцев и крымских татар " АТЭШ ".

"Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоявшую из МТ-ЛБ, САУ и Уралов. Кому-то придется очень разочароваться, если они так и не достигнут своего пункта назначения", - пишут партизаны.

Отмечается, что наблюдение за российской техникой продолжается.

Фото: САУ и другое. Партизаны зафиксировали большую колонну техники в Крыму (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Недавно партизаны в Крыму попали в окопы россиян вблизи Феодосии и обнаружили оборонительные рубежи и огневые точки. Враг боится наступления наших воинов, в связи с чем активно проводит работы по копанию окопов.

Также мы сообщали, что оккупанты начали обустраивать огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Партизаны выложили фото.