У Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід, - джерела

У Красноармєйському районі Саратовської області РФ 8 вересня близько першої ночі за місцевим часом пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту – 82 млн тон на рік.

Вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

За даними джерел, це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.

Як і в попередніх випадках, інформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями".