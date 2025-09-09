ua en ru
У Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід, - джерела

Вівторок 09 вересня 2025 14:05
У Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід, - джерела Фото: у Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

У Красноармєйському районі Саратовської області РФ 8 вересня близько першої ночі за місцевим часом пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту – 82 млн тон на рік.

Вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

За даними джерел, це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.

Як і в попередніх випадках, інформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями".

Удари по енергетиці РФ

Нагадаємо, внаслідок пожежі через атаку невідомих дронів 9 вересня були пошкоджені резервуари нафтобази у Прохоровці Бєлгородської області РФ.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

Окрім того, українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Також Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

