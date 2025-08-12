Саратовський НПЗ "Роснефти" припинив роботу після атаки дронів, - Bloomberg

За даними видання, це вже третій російський НПЗ, який постраждав від ударів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) цього місяця.

Відомо, що Саратовський нафтопереробний завод, який розташований у Поволжі, має проектну потужність переробки близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Загалом його річна потужність становить близько 7 млн тонн нафти.

Завод входить до структури нафтової компанії "Роснефть" та випускає понад 20 видів продукції.

Тривала зупинка цього підприємства може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку Росії, особливо в умовах сезонного зростання попиту на паливо.

Прес-служба "Роснефти" наразі не надала коментарів щодо інциденту.