ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські дрони вивели з ладу половину потужності Рязанського НПЗ, - Reuters

Росія, Вівторок 05 серпня 2025 09:05
UA EN RU
Українські дрони вивели з ладу половину потужності Рязанського НПЗ, - Reuters на Росії знову горять НПЗ (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після атаки українських дронів Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок. Зараз підприємство функціонує лише на 48% від повної потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили три джерела в галузі, після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Робота триває на одній установці

Наразі завод продовжує роботу на установці CDU-6. Її потужність становить 23 200 тонн на добу, що відповідає приблизно 48% від загальної переробної спроможності підприємства.

Згідно з даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти. При цьому було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизеля, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіапалива.

Пошкоджено ще один завод

Крім Рязанського НПЗ, ударом дронів було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем "Роснефти". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продуктів нафтопереробки експортується.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України в ніч на 2 серпня завдали успішних ударів по Росії. Підтверджено влучання в Рязанський і Новокуйбешівський нафтопереробні заводи.

Крім того, дрони вдарили по нафтобазі в Сочі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Війна в Україні
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському