Саратовський НПЗ горить після атаки дронів, аеродром Енгельса теж під ударом

Про дронову небезпеку пабліки почали писати приблизно о другій ночі. За годину вже розвповсюдилась інформація про наслідки атаки дронів.

На кадрах із Саратова, де спалахнув НПЗ, так і аеродрому Енгельса, помітно масштабний вогонь та товсті стовпи диму у небі, помітні навіть на великій відстані до них.

Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив у своїй пресслужбі про наслідки ураження безпілотниками.

"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби", - йдеться у повідомленні Бусаргіна.