РФ закуповує в Індії бензин, вироблений з її ж власної нафти, - FT
Росія чекає на партію бензину з Індії, оскільки змушена імпортувати його після ударів українських дронів по своїх НПЗ. Це пальне виготовлене з російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, танкер, який перевозить 42 тисячі тонн бензину, виробленого на індійському НПЗ у Вадінарі, має прибути до нафтового терміналу на півночі Росії в неділю.
Вантаж пального спочатку був завантажений на судно Agni у Вадінарі 18 червня. Пізніше, 6 липня, танкер повністю перевантажив увесь вантаж на судно Garnet біля середземноморського узбережжя Єгипту. Станом на 22 липня Garnet прямувало на північ уздовж узбережжя Норвегії.
FT повідомляє, що 49% індійського НПЗ у Вадінарі належить "Роснефті", а більше ніж 90% нафти, що там переробляється, надходить із РФ.
Видання зазначає, що це додає іронії ситуації, коли перероблена російська нафта повертається з країни, яка з 2022 року стала її головним імпортером морським шляхом.
Паливна криза у Росії
Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ. Унаслідок цього дефіцит пального торкнувся близько 50 мільйонів росіян.
Після серії ударів Сил оборони України по російських НПЗ дефіцит пального відчули й російські війська. За повідомленнями, окупанти скаржаться на гостру нестачу бензину та дизеля для заправки військової техніки.
Водночас російський диктатор Володимир Путін визнав труднощі із забезпеченням пальним, однак запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".
На тлі дефіциту Росія почала забирати бензин із Білорусі, який призначався для експорту до країн Центральної Азії.