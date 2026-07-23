РФ закуповує в Індії бензин, вироблений з її ж власної нафти, - FT

Росія чекає на партію бензину з Індії, оскільки змушена імпортувати його після ударів українських дронів по своїх НПЗ. Це пальне виготовлене з російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, танкер, який перевозить 42 тисячі тонн бензину, виробленого на індійському НПЗ у Вадінарі, має прибути до нафтового терміналу на півночі Росії в неділю.

Вантаж пального спочатку був завантажений на судно Agni у Вадінарі 18 червня. Пізніше, 6 липня, танкер повністю перевантажив увесь вантаж на судно Garnet біля середземноморського узбережжя Єгипту. Станом на 22 липня Garnet прямувало на північ уздовж узбережжя Норвегії.

FT повідомляє, що 49% індійського НПЗ у Вадінарі належить "Роснефті", а більше ніж 90% нафти, що там переробляється, надходить із РФ.

Видання зазначає, що це додає іронії ситуації, коли перероблена російська нафта повертається з країни, яка з 2022 року стала її головним імпортером морським шляхом.

Паливна криза у Росії

Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ. Унаслідок цього дефіцит пального торкнувся близько 50 мільйонів росіян.

Після серії ударів Сил оборони України по російських НПЗ дефіцит пального відчули й російські війська. За повідомленнями, окупанти скаржаться на гостру нестачу бензину та дизеля для заправки військової техніки.