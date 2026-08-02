Саратовский НПЗ горит после атаки дронов, аэродром Энгельса тоже под ударом

О дроновой опасности паблики начали писать приблизительно в две ночи. Через час уже распространилась информация о последствиях атаки дронов.

На кадрах из Саратова, где вспыхнул как НПЗ, так и аэродрома Энгельса, заметно масштабный огонь и толстые столбы дыма в небе, заметны даже на большом расстоянии до них..

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил в своей пресс-службе о последствиях поражения безпиотчиками.

"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении Бусаргина.