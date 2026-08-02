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Саратовский НПЗ горит после атаки дронов, аэродром Энгельса тоже под ударом

05:37 02.08.2026 Вс
2 мин
Инциденты в Саратове и Энгельсе подтвердили местные власти
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник российской МЧС (Gettu Images)

Саратовскую область в ночь на 2 августа атаковали дроны, загорелся аэропорт. Пожар также вспыхнул и в аэродроме Энгельса, который также понес удары БпЛА..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

О дроновой опасности паблики начали писать приблизительно в две ночи. Через час уже распространилась информация о последствиях атаки дронов.

На кадрах из Саратова, где вспыхнул как НПЗ, так и аэродрома Энгельса, заметно масштабный огонь и толстые столбы дыма в небе, заметны даже на большом расстоянии до них..

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил в своей пресс-службе о последствиях поражения безпиотчиками.

"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении Бусаргина.

Удары по энергосектору РФ

Как известно, практика ударов украинских дронов по энергоструктуре России ни для кого не секрет. Именно это привело к топливному кризису в стране-агрессоре, а горючее для собственных нужд России приходится импортировать.

Речь идет в первую очередь о бензине – например, недавно Москва начала его покупать в Индии, куда сама недавно продавала нефть.

Президент Владимир Зеленский сообщил накануне, что РФ восстанавливает пораженные НПЗ. Он заявил план действий, который помешал бы оккупантам вновь иметь стабильность в энергосекторе.

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