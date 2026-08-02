Саратовский НПЗ горит после атаки дронов, аэродром Энгельса тоже под ударом

Саратовскую область в ночь на 2 августа атаковали дроны, загорелся аэропорт. Пожар также вспыхнул и в аэродроме Энгельса, который также понес удары БпЛА..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

О дроновой опасности паблики начали писать приблизительно в две ночи. Через час уже распространилась информация о последствиях атаки дронов.

На кадрах из Саратова, где вспыхнул как НПЗ, так и аэродрома Энгельса, заметно масштабный огонь и толстые столбы дыма в небе, заметны даже на большом расстоянии до них..

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил в своей пресс-службе о последствиях поражения безпиотчиками.

"В результате атаки БПЛА повреждение гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении Бусаргина.