Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Саратові та Енгельсі заявили про наймасованішу атаку року: "60 вибухів за дві години"

03:26 05.03.2026 Чт
2 хв
Поки росіяни ховаються у підвалах, на стратегічних об'єктах вирує вогонь
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: робота МЧС (Getty Images)

Ніч на 5 березня стала справжнім випробуванням для стратегічних об'єктів РФ у Саратовській області.

Понад шістдесят потужних вибухів прогриміли над Саратовом та Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації. Поки місцева влада намагається заспокоїти населення, у регіоні палають пожежі, а частина районів залишилася без світла.

Атака безпілотників розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин поспіль. За словами очевидців, небо над містами буквально «світилося» від вибухів та роботи ППО, проте уникнути прильотів не вдалося.

  • Масштаб: Місцеві мешканці нарахували щонайменше 60 детонацій.

  • Наслідки: В одному з районів Саратова спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.

  • Блекаут: Обидва міста частково залишилися без електроенергії через пошкодження ліній передач.

Губернатор області Роман Бусаргін уже назвав цю атаку «наймасованішою за рік». За офіційними даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є троє постраждалих.

Головні цілі: НПЗ та авіабаза

Хоча Міноборони РФ заявило про збиття 48 дронів, українські моніторингові ресурси повідомляють про успішні влучання:

  1. Саратовський НПЗ: Повідомляється про активну атаку на нафтопереробний завод, що супроводжувалася потужною пожежею.

  2. Аеродром "Енгельс-2": Місто Енгельс є базою для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Будь-яка активність дронів у цьому районі є критичною для російської авіації.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, екстрені служби продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки «прильотів».

