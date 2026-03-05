У Саратові та Енгельсі заявили про наймасованішу атаку року: "60 вибухів за дві години"

Понад шістдесят потужних вибухів прогриміли над Саратовом та Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації. Поки місцева влада намагається заспокоїти населення, у регіоні палають пожежі, а частина районів залишилася без світла.

Атака безпілотників розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин поспіль. За словами очевидців, небо над містами буквально «світилося» від вибухів та роботи ППО, проте уникнути прильотів не вдалося.

Масштаб: Місцеві мешканці нарахували щонайменше 60 детонацій .

Наслідки: В одному з районів Саратова спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.

Блекаут: Обидва міста частково залишилися без електроенергії через пошкодження ліній передач.

Губернатор області Роман Бусаргін уже назвав цю атаку «наймасованішою за рік». За офіційними даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є троє постраждалих.

Головні цілі: НПЗ та авіабаза

Хоча Міноборони РФ заявило про збиття 48 дронів, українські моніторингові ресурси повідомляють про успішні влучання:

Саратовський НПЗ: Повідомляється про активну атаку на нафтопереробний завод, що супроводжувалася потужною пожежею. Аеродром "Енгельс-2": Місто Енгельс є базою для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Будь-яка активність дронів у цьому районі є критичною для російської авіації.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, екстрені служби продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки «прильотів».