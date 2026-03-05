RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Саратове и Энгельсе заявили о самой массированной атаке года: "60 взрывов за два часа"

03:26 05.03.2026 Чт
2 мин
Пока россияне прячутся в подвалах, на стратегических объектах бушует огонь
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: работа МЧС (Getty Images)

Ночь на 5 марта стала настоящим испытанием для стратегических объектов РФ в Саратовской области.

Более шестидесяти мощных взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации. Пока местные власти пытаются успокоить население, в регионе пылают пожары, а часть районов осталась без света.

Атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов подряд. По словам очевидцев, небо над городами буквально "светилось" от взрывов и работы ПВО, однако избежать прилетов не удалось.

  • Масштаб: Местные жители насчитали не менее 60 детонаций.

  • Последствия: В одном из районов Саратова вспыхнул масштабный пожар, который не могли укротить несколько часов.

  • Блэкаут: Оба города частично остались без электроэнергии из-за повреждения линий передач.

Губернатор области Роман Бусаргин уже назвал эту атаку "самой массированной за год". По официальным данным, повреждена гражданская инфраструктура, есть трое пострадавших.

Главные цели: НПЗ и авиабаза

Хотя Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов, украинские мониторинговые ресурсы сообщают об успешных попаданиях:

  1. Саратовский НПЗ: Сообщается об активной атаке на нефтеперерабатывающий завод, сопровождавшейся мощным пожаром.

  2. Аэродром "Энгельс-2": Город Энгельс является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Любая активность дронов в этом районе является критической для российской авиации.

Ситуация в регионе остается напряженной, экстренные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия "прилетов".

Больше по теме:
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияПожар