В Саратове и Энгельсе заявили о самой массированной атаке года: "60 взрывов за два часа"

Более шестидесяти мощных взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации. Пока местные власти пытаются успокоить население, в регионе пылают пожары, а часть районов осталась без света.

Атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов подряд. По словам очевидцев, небо над городами буквально "светилось" от взрывов и работы ПВО, однако избежать прилетов не удалось.

Масштаб: Местные жители насчитали не менее 60 детонаций .

Последствия: В одном из районов Саратова вспыхнул масштабный пожар, который не могли укротить несколько часов.

Блэкаут: Оба города частично остались без электроэнергии из-за повреждения линий передач.

Губернатор области Роман Бусаргин уже назвал эту атаку "самой массированной за год". По официальным данным, повреждена гражданская инфраструктура, есть трое пострадавших.

Главные цели: НПЗ и авиабаза

Хотя Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов, украинские мониторинговые ресурсы сообщают об успешных попаданиях:

Саратовский НПЗ: Сообщается об активной атаке на нефтеперерабатывающий завод, сопровождавшейся мощным пожаром. Аэродром "Энгельс-2": Город Энгельс является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Любая активность дронов в этом районе является критической для российской авиации.

Ситуация в регионе остается напряженной, экстренные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия "прилетов".