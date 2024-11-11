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У Саратові "приліт", місцевий аеропорт призупинив роботу

Фото: "приліт" у Саратові (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

У російському місті Саратов можливий "приліт". В місцевому аеропорту були введені тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Щось прилетіло в Саратові", - написав Коваленко. 

Тим часом російські ЗМІ стверджують про тимчасові обмеження на приймання і відправлення літаків в міжнародному аеропорту Гагарін, який розташований у місті. 

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін, своєю чергою, заявив про загрозу атаки дронів. 

Вибухи в Росії 

У ніч на 10 листопада в російському місті Брянськ лунали вибухи. Місце ЗМІ повідомляли про роботу протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок вибухів у місті почалася пожежа.

У соціальних мережах також з’явилася інформація про можливе влучання в одну з військових частин - 1060-й центр матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії.

Російське Міністерство оборони оголосило, що вночі знищили понад 23 дрони над кількома областями, включаючи Брянську, Ростовську, Бєлгородську та Курську.

Зокрема у той самий день росіяни жалілись пізніше й на атаку дронів на Москву. У мережі публікували кадри з прольотами дронів, а російські офіційні особи стверджували про нібито збиття безпілотників. 

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Валерій СаратовРосійська ФедераціяВійна в Україні