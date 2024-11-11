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В Саратове "прилет", местный аэропорт приостановил работу

Фото: "прилет" в Саратове (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

В российском городе Саратов возможен "прилет". В местном аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Что-то прилетело в Саратове", – написал Коваленко.

Тем временем российские СМИ утверждают о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в международном аэропорту Гагарин, расположенном в городе.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін, своєю чергою, заявив про загрозу атаки дронів. 

Взрывы в России

В ночь на 10 ноября в российском городе Брянск раздавались взрывы. Место СМИ сообщали о работе противовоздушной обороны, которая якобы сбивала беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В результате взрывов в городе начался пожар.

В социальных сетях также появилась информация о возможном попадании в одну из воинских частей - 1060-й центр материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

Российское Министерство обороны объявило, что ночью уничтожили более 23 дронов над несколькими областями, включая Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую.

В частности, в тот же день россияне жаловались позже и на атаку дронов на Москву. В сети публиковали кадры с пролетами дронов, а российские официальные лица утверждали о якобы сбивании беспилотников. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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