UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ

Фото: рятувальник МНС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У ніч на 7 грудня Саратов та Енгельс атакували безпілотники невідомого походження: лунали сирени повітряної тривоги, місцеві мешканці чули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько першої години ночі в Саратові оголосили повітряну тривогу через невідомі дрони в небі.

Місцевий аеропорт не приймав та не відправляв рейси - там був оголошений план "Ковер". 

Згодом місцеві мешканці в пабліках почали скаржитись на гучні вибухи, від яких "тремтіли стіни" у центральній та північній частині міста, та гучні сирени. Усього нарахували 5 вибухів. 

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на мешканців міста Енгельс Саратовської області писав про займання на місцевій нафтобазі. 

 

Також повідомлялось про роботу ворожого "ППО".  

Вранці Міноборони Росії відзвітувало про збиття 42 дронів у небі над областю. 


 

 

Атаки на Саратовську область

РБК-Україна писало про серію вибухів над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу на Саратовському НПЗ. Жителі розповідали про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних вибухів.

До цього 8 листопада по всій Саратовській області РФ оголошували тривогу через атаку дронів, місцеві скаржилися на вибухи.

У Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

Зазначимо також, що в Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього ворог піднімає літаки для ракетних ударів по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій СаратовЕнгельсВибухиНПЗ