Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ

Атаки на Саратовську область

РБК-Україна писало про серію вибухів над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу на Саратовському НПЗ. Жителі розповідали про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних вибухів.

До цього 8 листопада по всій Саратовській області РФ оголошували тривогу через атаку дронів, місцеві скаржилися на вибухи.

У Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

Зазначимо також, що в Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього ворог піднімає літаки для ракетних ударів по Україні.