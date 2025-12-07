Саратов и Энгельс атаковали неизвестные дроны: сообщалось о возгорании на НПЗ

Атаки на Саратовскую область

РБК-Украина писало о серии взрывов над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября. Местные паблики сообщали о пожаре на Саратовском НПЗ. Жители рассказывали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких взрывов.

До этого 8 ноября по всей Саратовской области РФ объявляли тревогу из-за атаки дронов, местные жаловались на взрывы.

В Саратове расположен НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Отметим также, что в Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него враг поднимает самолеты для ракетных ударов по Украине.