Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ

У ніч на 7 грудня Саратов та Енгельс атакували безпілотники невідомого походження: лунали сирени повітряної тривоги, місцеві мешканці чули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Вранці Міноборони Росії відзвітувало про збиття 42 дронів у небі над областю.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на мешканців міста Енгельс Саратовської області писав про займання на місцевій нафтобазі.

Згодом місцеві мешканці в пабліках почали скаржитись на гучні вибухи, від яких "тремтіли стіни" у центральній та північній частині міста, та гучні сирени. Усього нарахували 5 вибухів.

Місцевий аеропорт не приймав та не відправляв рейси - там був оголошений план "Ковер".

Близько першої години ночі в Саратові оголосили повітряну тривогу через невідомі дрони в небі.

Атаки на Саратовську область

РБК-Україна писало про серію вибухів над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу на Саратовському НПЗ. Жителі розповідали про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних вибухів.

До цього 8 листопада по всій Саратовській області РФ оголошували тривогу через атаку дронів, місцеві скаржилися на вибухи.

У Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

Зазначимо також, що в Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього ворог піднімає літаки для ракетних ударів по Україні.