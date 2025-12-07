ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ

Росія, Неділя 07 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ Фото: рятувальник МНС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У ніч на 7 грудня Саратов та Енгельс атакували безпілотники невідомого походження: лунали сирени повітряної тривоги, місцеві мешканці чули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько першої години ночі в Саратові оголосили повітряну тривогу через невідомі дрони в небі.

Місцевий аеропорт не приймав та не відправляв рейси - там був оголошений план "Ковер".

Згодом місцеві мешканці в пабліках почали скаржитись на гучні вибухи, від яких "тремтіли стіни" у центральній та північній частині міста, та гучні сирени. Усього нарахували 5 вибухів.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на мешканців міста Енгельс Саратовської області писав про займання на місцевій нафтобазі.

Також повідомлялось про роботу ворожого "ППО".

Вранці Міноборони Росії відзвітувало про збиття 42 дронів у небі над областю.


Саратов та Енгельс атакували невідомі дрони: повідомлялось про займання на НПЗ

Атаки на Саратовську область

РБК-Україна писало про серію вибухів над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу на Саратовському НПЗ. Жителі розповідали про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних вибухів.

До цього 8 листопада по всій Саратовській області РФ оголошували тривогу через атаку дронів, місцеві скаржилися на вибухи.

У Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

Зазначимо також, що в Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього ворог піднімає літаки для ракетних ударів по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Саратов Енгельс Вибухи НПЗ
Новини
Сибіга розповів голові МЗС Болгарії про удари РФ по енергетичним об’єктам
Сибіга розповів голові МЗС Болгарії про удари РФ по енергетичним об’єктам
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни