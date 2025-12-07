ua en ru
Происшествия

Саратов и Энгельс атаковали неизвестные дроны: сообщалось о возгорании на НПЗ

Россия, Воскресенье 07 декабря 2025 08:00
Саратов и Энгельс атаковали неизвестные дроны: сообщалось о возгорании на НПЗ Фото: спасатель МЧС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В ночь на 7 декабря Саратов и Энгельс атаковали беспилотники неизвестного происхождения: раздавались сирены воздушной тревоги, местные жители слышали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около часа ночи в Саратове объявили воздушную тревогу из-за неизвестных дронов в небе.

Местный аэропорт не принимал и не отправлял рейсы - там был объявлен план "Ковер".

Впоследствии местные жители в пабликах начали жаловаться на громкие взрывы, от которых "дрожали стены" в центральной и северной части города, и громкие сирены. Всего насчитали 5 взрывов.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на жителей города Энгельс Саратовской области писал о возгорании на местной нефтебазе.

Также сообщалось о работе вражеского "ПВО".

Утром Минобороны России отчиталось о сбитии 42 дронов в небе над областью.

Атаки на Саратовскую область

РБК-Украина писало о серии взрывов над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября. Местные паблики сообщали о пожаре на Саратовском НПЗ. Жители рассказывали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких взрывов.

До этого 8 ноября по всей Саратовской области РФ объявляли тревогу из-за атаки дронов, местные жаловались на взрывы.

В Саратове расположен НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Отметим также, что в Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него враг поднимает самолеты для ракетных ударов по Украине.

