Саратов і Енгельс РФ під атакою невідомих дронів: у районі НПЗ пожежа

Згідно з інформацією пабліків, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних звуків.

За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки мотора в небі. З динаміків у містах лунає сирена і прохання диктора відійти від вікон і сховатися в безпечному місці.

Поки що офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БпЛА, а "Росавіація" ввела тимчасові обмеження в аеропорту Саратова.