Саратов і Енгельс РФ під атакою невідомих дронів: у районі НПЗ пожежа

Серія вибухів прогриміла над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада. Також місцеві пабліки написали про пожежу на Саратовському НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Згідно з інформацією пабліків, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи в містах після першої години ночі. Загалом було чутно близько 5-7 гучних звуків.
За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки мотора в небі. З динаміків у містах лунає сирена і прохання диктора відійти від вікон і сховатися в безпечному місці.
Поки що офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.
Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БпЛА, а "Росавіація" ввела тимчасові обмеження в аеропорту Саратова.
Нагадаємо, 8 листопада по всій Саратовській області РФ оголошували тривогу через атаку дронів, місцеві скаржилися на вибухи.
У Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.
Час від часу регіон відвідують невідомі дрони, ППО реагує. Зазначимо також, що в Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього ворог піднімає літаки для ракетних ударів по Україні.