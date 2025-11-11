Саратов и Энгельс РФ под атакой неизвестных дронов: в районе НПЗ пожар

Серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Согласно информации пабликов, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.
По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.
Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА, а "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова.
Напомним, 8 ноября по всей Саратовской области РФ объявляли тревогу из-за атаки дронов, местные жаловались на взрывы.
В Саратове находится НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.
Время от времени регион посещают неизвестные дроны, ПВО реагирует. Отметим также, что в Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него враг поднимает самолеты для ракетных ударов по Украине.