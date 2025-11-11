RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Саратов и Энгельс РФ под атакой неизвестных дронов: в районе НПЗ пожар

Иллюстративное фото: на месте взрывов работают службы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно информации пабликов, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.

По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте. 

Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА, а "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова.

Атаки на Саратовскую область

Напомним, 8 ноября по всей Саратовской области РФ объявляли тревогу из-за атаки дронов, местные жаловались на взрывы.

В Саратове находится НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Время от времени регион посещают неизвестные дроны, ПВО реагирует. Отметим также, что в Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него враг поднимает самолеты для ракетных ударов по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий СаратовНПЗЭнгельсПожар