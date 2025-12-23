"Сапсан", "Вільха", "Марта" і "Барвінок-К": у ЗСУ розповіли про нову зброю у війську

"Війна змусила Україну в прискореному темпі розвивати і своє власне оборонне виробництво. Серед перспективного озброєння, яке має з'явитись у РВІА – це 155-мм причіпна гармата "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, та причіпна гармата калібру 105 мм. Наразі вони проходять випробування", - зазначив Журавльов.

За його словами, на сьогодні також в Україні досить активно йде розвиток ракетного озброєння. Так, тривають удосконалення ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха", а також комплексу "Нептун" з так званою довгою ракетою, який зараз проходить всі етапи випробувань.

Він також зазначив, що на етапі розробки ще один цікавий проект – багатофункціональний ракетний комплекс. Ідея такого комплексу, за словами співрозмовника, полягає в тому, щоб мати єдину, універсальну платформу для запуску різних засобів ураження – реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS та ракет різного призначення.

Серед інших перспективних розробок – український аналог радіолокаційної станції AN/TPQ-36, який буде лазером наводити високоточний боєприпас на ціль, та БпЛА з системою синтезованої апертури, що має вести розвідку в в туман, в хмарність, в дощ. Також наразі проводяться тестування високоточного боєприпасу "Барвінок-К".

Водночас відбувається вдосконалення інформаційно-комунікаційної системи Ракетних військ і артилерії "Кропива-Д".

За словами Журавльова, зараз її налаштовують у такий спосіб, щоб дані, зібрані за допомогою засобів розвідки про ворожу ціль, оброблялись, і отримані координати передавались відразу до гармати за лічені хвилини. Це має пришвидшити час реагування на відкриття вогню.

"Наприклад, розвідувальний БпЛА передає дані про ціль, яку він зафіксував, на сервер, це має зайняти секунду. На сервері ці дані обробилась і вже передались на гармату. Відтак гармата буквально за дві хвилини навелася і готова до ведення вогню", - зазначив Журавльов.

Він також підкреслив, що у такому разі час бойового управління "виявив – уразив" скорочується практично до двох хвилин.