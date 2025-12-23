"Сапсан", "Ольха", "Марта" и "Барвинок-К": в ВСУ рассказали о новом оружии в войске

"Война заставила Украину в ускоренном темпе развивать и свое собственное оборонное производство. Среди перспективного вооружения, которое должно появиться в РВИА - это 155-мм прицепная пушка "Марта" с длиной ствола 39 калибров, и прицепная пушка калибра 105 мм. Сейчас они проходят испытания", - отметил Журавлев.

По его словам, на сегодня также в Украине достаточно активно идет развитие ракетного вооружения. Так, продолжаются усовершенствования ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха", а также комплекса "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который сейчас проходит все этапы испытаний.

Он также отметил, что на этапе разработки еще один интересный проект - многофункциональный ракетный комплекс. Идея такого комплекса, по словам собеседника, заключается в том, чтобы иметь единую, универсальную платформу для запуска различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения.

Среди других перспективных разработок - украинский аналог радиолокационной станции AN/TPQ-36, который будет лазером наводить высокоточный боеприпас на цель, и БпЛА с системой синтезированной апертуры, который должен вести разведку в туман, в облачность, в дождь. Также сейчас проводятся тестирования высокоточного боеприпаса "Барвинок-К".

В то же время происходит совершенствование информационно-коммуникационной системы Ракетных войск и артиллерии "Крапива-Д".

По словам Журавлева, сейчас ее настраивают таким образом, чтобы данные, собранные с помощью средств разведки о вражеской цели, обрабатывались, и полученные координаты передавались сразу в пушку за считанные минуты. Это должно ускорить время реагирования на открытие огня.

"Например, разведывательный БпЛА передает данные о цели, которую он зафиксировал, на сервер, это должно занять секунду. На сервере эти данные обработалась и уже передались на пушку. Поэтому пушка буквально за две минуты навелась и готова к ведению огня", - отметил Журавлев.

Он также подчеркнул, что в таком случае время боевого управления "обнаружил - поразил" сокращается практически до двух минут.