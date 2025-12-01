Сапери ДСНС знешкодили на подвір'ї Чернігівщини частину ракети "Кинджал": фото

Інші випадки розмінування та знешкодження боєприпасів

З початку війни в Україні, ще 2014 року, на нашій території час від часу знаходили все більше снарядів, частин ракет та інших вибухонебезпечних предметів. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ця проблема значно зросла, тому саперам ДСНС нерідко доводиться працювати на небезпечних територіях задля безпеки громадян.

Наприклад, РБК-Україна писало, що після обстрілу Вишгорода касетними "Шахедами" сапери ДСНС ліквідували один із дронів з його бойовою частиною, який знаходився на даху будинку. Це була унікальна операція, оскільки саперам допоміг спеціальний робот.

Також нещодавно у Бучанському районі Київської області сапери знешкодили протитанкову керовану ракету, яку виявив місцевий житель. Вона була у лісі, сапери транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці.

Нагадаємо, у спецпроекті РБК-Україна повідомлялось про розмінування Харківщини та саперів, які щодня ризикують життям заради безпеки регіону.