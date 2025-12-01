UA

Сапери ДСНС знешкодили на подвір'ї Чернігівщини частину ракети "Кинджал": фото

Фото: частина ракети опинилась у прватному секторі (ДСНС Чернігівщини)
Автор: Маловічко Юлія

У Ніжинському районі Чернігівської області сапери ДСНС знешкодили небезпечну частину ракети "Кинджал", яка лежала на приватному подвір'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Чернігівської області.

Фахівці застосували спеціалізований піротехнічний транспорт для безпечного вилучення та перевезення боєприпасу.

Зазначається, що уламок доправили на підготовлений майданчик для подальшого знешкодження.

 

Фото: частина ракети "Кинджал" (ДСНС Чернігівщина)

 

Інші випадки розмінування та знешкодження боєприпасів

З початку війни в Україні, ще 2014 року, на нашій території час від часу знаходили все більше снарядів, частин ракет та інших вибухонебезпечних предметів. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ця проблема значно зросла, тому саперам ДСНС нерідко доводиться працювати на небезпечних територіях задля безпеки громадян.

Наприклад, РБК-Україна писало, що після обстрілу Вишгорода касетними "Шахедами" сапери ДСНС ліквідували один із дронів з його бойовою частиною, який знаходився на даху будинку. Це була унікальна операція, оскільки саперам допоміг спеціальний робот.

Також нещодавно у Бучанському районі Київської області сапери знешкодили протитанкову керовану ракету, яку виявив місцевий житель. Вона була у лісі, сапери транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці.

Нагадаємо, у спецпроекті РБК-Україна повідомлялось про розмінування Харківщини та саперів, які щодня ризикують життям заради безпеки регіону.

