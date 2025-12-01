Саперы ГСЧС обезвредили во дворе Черниговщины часть ракеты "Кинжал": фото

Другие случаи разминирования и обезвреживания боеприпасов

С начала войны в Украине, еще в 2014 году, на нашей территории время от времени находили все больше снарядов, частей ракет и других взрывоопасных предметов. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году эта проблема значительно возросла, поэтому саперам ГСЧС нередко приходится работать на опасных территориях ради безопасности граждан.

Например, РБК-Украина писало, что после обстрела Вышгорода кассетными "Шахедами" саперы ГСЧС ликвидировали один из дронов с его боевой частью, который находился на крыше дома. Это была уникальная операция, поскольку саперам помог специальный робот.

Также недавно в Бучанском районе Киевской области саперы обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую обнаружил местный житель. Она была в лесу, саперы транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.

Напомним, в спецпроекте РБК-Украина сообщалось о разминировании Харьковщины и саперах, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности региона.