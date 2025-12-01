Вишгород атакували касетні "Шахеди": сапери ДСНС показали унікальну операцію

Як повідомляють рятувальники, під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув.

Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.

"Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент", - повідомили в ДСНС.

Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль", - додали у пресслужбі.

Наразі усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.