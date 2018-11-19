САП вызвала Продана на допрос

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Допрос Продана назначен на 20 ноября

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызвала экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана на допрос. Об этом в ходе брифинга заявил глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Холодницкого, допрос Продана назначен на 10:00 20 ноября.

"На все известные адреса мы напрявлялы вызовы. Такой вызов (повестка, - ред.) также направлен на завтра (20 ноября, - ред.) на 10:00 уже в качестве подозреваемого. Мы ожидаем, что господин Продан появится или по крайней мере предоставит подтверждение, в каком медицинском учреждении он находится", - заявил Холодницкий, отметив, что название клиники не является нарушением медицинской тайны.

Глава САП также отметил, что Продан неоднократно уклонялся от явки к прокурору.

"Первый процессуальный руководитель группы определил, что это производство будет вестись до подозрения силами прокуроров, которые согласно УПК вправе проводить самостоятельно следователи или процессуальные действия. Мы вызвали неоднократно. Сначала это было в режиме телефонного общения .... Потом когда мы поняли, что фактически идет затягивание и уклонение от явки к прокурору были задействованы способы его официального вызова, в том числе и направление официального вызова на известные адреса", - добавил он.

Напомним, 15 ноября САП объявила подозрение Продану в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Как известно, он подозревается в хищении денежных средств в сумме более 89 млн гривен.

Кроме того, по словам генерального прокурора Юрия Луценко, Продану могут объявить еще одно подозрение.

Отметим, 15 ноября Продан не явился на вызовы в САП для проведения следственных.