САП викликала Продана на допит

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Допит Продана призначено на 20 листопада

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викликала екс-голову Державної фіскальної служби Мирослава Продана на допит. Про це в ході брифінгу заявив глава САП Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Холодницкого, допит Продана призначений на 10:00 20 листопада.

"На всі відомі адреси ми напрявляли виклики. Такий виклик (повістка, - ред.) також спрямований на завтра (20 листопада, - ред.) на 10:00 вже в якості підозрюваного. Ми очікуємо, що пан Продан з'явиться або принаймні надасть підтвердження, в якому медичному закладі він знаходиться", - заявив Холодницький, зазначивши, що назва клініки не є порушенням медичної таємниці.

Голова САП також наголосив, що Продан неодноразово ухилявся від явки до прокурора.

"Перший процесуальний керівник групи визначив те, що це провадження буде вестись до підозри силами прокурорів, які згідно КПК мають право проводити самостійно слідчі чи процесуальні дії. Ми викликали неодноразово. Спочатку це було в режимі телефонного спілкування.... Потім коли ми зрозуміли, що фактично йде затягування і ухилення від явки до прокурора були задіяні способи його офіційного виклику, в тому числі і направлення офіційного виклику на відомі адреси", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада САП оголосила підозру Продану у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст .368-2 (незаконне збагачення) КК України. Як відомо, він підозрюється в розкраданні грошових коштів в сумі понад 89 млн гривень.

Крім того, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, Продану можуть оголосити ще одну підозру.

Зазначимо, 15 листопада Продан не з'явився на виклики в САП для проведення слідчих.