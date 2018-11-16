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САП объявила подозрение Продану

Новости » Общество    16.11.2018 - 10:48
САП объявила подозрение Продану
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан сегодня в третий раз вызван в САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) составила и подписала письменное уведомление о подозрении бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

15 ноября Продан не явился на вызовы в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины.

Бывшего главу ГФС дважды вызывали в САП, однако, как сообщает прокуратура, на вызовы чиновник не появился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Также отмечается, что заявления о пребывании Продана за границей на лечении не нашли подтверждения.

Учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, 15 ноября прокурором САП составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст .368-2 УК Украины.

Как известно, бывший чиновник ГФС подозревается в хищении денежных средств в сумме более 89 млн гривен, за которые для личного пользования были приобретены ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сегодня Продан вызван в САП для проведения следственных и процессуальных действий.

САП объявила подозрение Продану

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что САП направила Продану повестку с требованием явиться к следователю на допрос. В свою очередь, Продан заявлял, что находится за границей на лечении и не сможет приехать на допрос.

Добавим, адвокат Продана Лариса Криворучко в комментарии РБК-Украина сообщала, что экс-глава ГФС готов дистанционно участвовать в допросе САП, так как находится на лечении в Германии. 

Отметим, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Продана подозревают в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости за рубежом и в Виннице. В ГПУ планировали задержать Продана еще 11 июля, на заседании Кабмина. Но передумали и решили основательно поработать над доказательствами.

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