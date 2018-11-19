Продану могут объявить еще одно подозрение, - Луценко

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Генпрокурор подчеркнул, что уголовное дело Продана волнует нынешних высоких чиновников

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшему председателю Государственной фискальной службы Мирославу Продану могут объявить еще одно подозрение. Об этом он сказал после заседания регламентного комитета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, дело Продана получает все больше внимания в СМИ.

"Да, действительно, в последнее время все больше внимания в СМИ приобретает дело экс-руководителя ГФС Продана... Продан подозревается СБУ и ГПУ в личном незаконном обогащении. Фактически речь идет о том, что он вместе с очень близким человеком купили за 2,5 млн евро недвижимость. Следствие располагает полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц: кто, откуда, куда и в каком виде средства должен перечислять... Я как генпрокурор скажу, что у ГПУ есть все основания для объявления подозрения Продану", - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что данное уголовное производство волнует нынешних чиновников. В частности, журналисты попросили Луценко оценить заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о выборочном правосудии и "показухе" в системе борьбы с коррупцией в контексте дела Продана.

"Это дело безусловно волнует нынешних чиновников. Тем не менее оно прошло без каких-либо опасений относительно давления, а шло в соответствии с действующим законодательством. Я не понимаю заявление премьер-министра. С моей точки зрения, в случае обоснованных подозрений по поводу высокопоставленного чиновника от правительства у глава правительства должен быть только один ответ - закон один для всех... независимо от уровня дружбы. Добавлю, в ГПУ осталась еще половина этого дела, и уверен, что это еще не конец подозрения этому и другим чиновникам действующей власти", - заявил генпрокурор.

Напомним, 16 ноября САП составила и подписала письменное уведомление о подозрении экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Как писало РБК-Украина ранее, САП направила экс-главе ГФС повестку с требованием явиться к следователю на допрос. В свою очередь, Продан заявлял, что находится за границей на лечении и не сможет приехать на допрос.

Также подчеркнем, что адвокат Продана Лариса Криворучко в комментарии РБК-Украина сообщала, что ее подзащитный готов дистанционно участвовать в допросе САП, так как находится на лечении в Германии.