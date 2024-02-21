У САП розповіли, як просуваються справи Князєва та Коломойського

Керівник САП на питання кореспондента РБК-Україна відповів, що стосовно колишнього голови Верховного суду Князєва - матеріали передані на розгляд сторони захисту, термін розгляду обмежений до 1 березня. Потім справу передадуть до суду.

Щодо інших фігурантів цієї справи досудове розслідування триває. Клименко вважає, що цього року будуть остаточні результати.

Щодо справи "ПриватБанку" САП очікує кінцевого рішення Верховного суду.

"Стосовно справи "ПриватБанку", то на даний час там оскаржується проміжна частина рішень, які були прийняті у першій інстанції і підтримані деякі апеляційною інстанцією ВАКС. Враховуючи, що були деякі законодавчі зміни у грудні, я думаю, що ми дочекаємося кінцевого рішення Верховного суду і вже будемо робити якісь висновки у цій справі", - сказав Клименко.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали голову Верховного суду Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Князєва достроково позбавили повноважень, його відсторонили від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Детальніше про справу Князєва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Справа Коломойського

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

У травні 2020 року був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, який робить оскарження націоналізації банку майже неможливим, а у листопаді 2023 року було поставлено крапку в намаганнях Коломойського повернути "ПриватБанк".