В САП рассказали, как продвигаются дела Князева и Коломойского

Руководитель САП на вопрос корреспондента РБК-Украина ответил, что в отношении бывшего главы Верховного суда Князева материалы переданы на рассмотрение стороны защиты, срок рассмотрения ограничен до 1 марта. Затем дело будет передано в суд.

По другим фигурантам этого дела досудебное расследование продолжается. Клименко считает, что в этом году будут окончательные результаты.

Относительно дела "ПриватБанка" САП ожидает окончательного решения Верховного суда.

"Что касается дела "ПриватБанка", то в настоящее время там обжалуется промежуточная часть решений, которые были приняты в первой инстанции и поддержаны некоторые апелляционной инстанцией ВАКС. Учитывая, что были некоторые законодательные изменения в декабре, я думаю, что мы дождемся окончательного решения Верховного суда и уже будем делать какие-то выводы по этому делу", - сказал Клименко.

Дело Князева

15 мая правоохранители поймали главу Верховного суда Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Князева досрочно лишили полномочий, его отстранили от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Подробнее о деле Князева - читайте в материале РБК-Украина.

Дело Коломойского

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - косвенно.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

В мае 2020 года был принят так называемый "антиколомойский" закон, делающий обжалование национализации банка почти невозможным, а в ноябре 2023 года была поставлена точка в попытках Коломойского вернуть "ПриватБанк".